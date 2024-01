Tentativa de assalto aconteceu na Avenida Borges de Medeiros - Reprodução

Publicado 12/01/2024 17:04 | Atualizado 12/01/2024 18:26

Rio - Um assaltante foi baleado por um policial civil aposentado em uma tentativa de assalto, na tarde desta sexta-feira (12), na Avenida Borges de Medeiros, altura da Rua Mário Ribeiro, na Lagoa, Zona Sul. Em um vídeo compartilhado nas redes sociais, é possível ver o homem de arma em punho, que dirigia um Porsche avaliado em aproximadamente R$ 1 milhão, e se aproximando do suspeito, caído, já baleado.

O assaltante abordou o agente na tentativa de roubar seu relógio. Após ser baleado, o suspeito bateu a moto que conduzia em um ônibus e tentado correr. Ele volta a cair poucos metros depois na faixa central da Rua Mário Ribeiro, próximo à um posto de combustíveis, no sentido Barra da Tijuca.

Outro criminoso acompanhava a ação à distância, mas fugiu ao perceber que o comparsa havia sido baleado.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o homem foi atingido no ombro e socorrido com quadro estável para o Hospital Municipal Miguel Couto, na Lagoa. Com ele, os agentes apreenderam um revólver calibre 38.