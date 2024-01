Centro Estadual de Emergência em Energia serve de apoio as unidades de saúde em casos de apagões - Rafael Campos / Governo do Rio

Publicado 12/01/2024 14:10

Rio - Governo do Rio está montando uma força-tarefa para evitar que apagões afetem o funcionamento de hospitais e Unidades de Pronto Atendimento (UPAs). Esta semana, representantes dessas unidades foram apresentados ao Centro Estadual de Emergência em Energia (CEEE), que tem como função cobrar das concessionárias o restabelecimento da energia dos serviços essenciais em casos de interrupção.

De acordo com o Governo, um protocolo de atuação de emergência já foi estabelecido e, em casos de falta de luz, o CEEE deve ser acionado imediatamente. Equipes dos hospitais e das UPAs estão sendo treinadas para verificações periódicas e simulações.

"Agora a unidade de saúde deve comunicar a falta de energia não apenas à concessionária, mas também ao Centro de Emergência. Não é possível que um grande hospital precise passar 24 horas sem fornecimento de energia, funcionando no gerador e sem que haja uma previsão de retorno confiável" disse o secretário Hugo Leal.

O Centro Estadual de Emergência em Energia, inaugurado no mês passado, no Centro Integrado de Comando e Controle (CICC), na Cidade Nova, Região Central, atua, também, na prevenção desses problemas. Verificação periódica do nível de combustível dos geradores e testes de carga, com simulações de quedas de energia, são algumas das atividades que o CEEE realiza.

Criada através de uma parceria entre as secretarias de Saúde (SES-RJ) e de Energia e Economia do Mar (Seenemar), a iniciativa estuda, ainda, a possibilidade das unidades de saúde com maior consumo energético comprem energia, por um preço menor, de outros distribuidores que não as empresas concessionárias.