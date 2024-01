Escola Municipal Londres, no Engenho de Dentro, é uma das instituições com matrículas abertas para novos alunos - Cléber Mendes/Agência O Dia

Publicado 12/01/2024 12:53

Rio - A última etapa de matrículas para as escolas da rede municipal começou nesta sexta-feira (12). Esta fase é destinada a novos alunos da pré-escola, do ensino fundamental e da educação para jovens e adultos. As inscrições ficam abertas até a próxima quarta-feira (17) e devem ser realizadas online

O candidato deve verificar a oferta de escolas, séries, cursos e turnos disponíveis. Caso a pessoa não tenha acesso a internet, a orientação da Prefeitura é para procurar a escola mais próxima e solicitar auxílio.

Para realizar a matrícula é necessário apresentar o CPF do candidato. Se este ainda não possuir o documento, é possível fazer a solicitação nas unidades dos Correios, do Banco do Brasil e da Caixa Econômica Federal. Em caso de dúvida, o interessado pode ligar para (21) 98496-4315 ou para a Central 1746.