Número de casos de dengue está acima do esperado para essa época do ano Foto Reprodução

Publicado 12/01/2024 11:03 | Atualizado 12/01/2024 11:05

Rio - O número de pessoas infectadas com dengue segue em alta no estado do Rio. Com mais de mil casos por semana desde meados de novembro do ano passado, o índice está acima do limite máximo esperado para esta época, de acordo com a Secretaria Estadual de Saúde (SES-RJ).

Somente na primeira semana de 2024 foram registrados 1.014 casos da doença. A nível de comparação, em todo o mês janeiro do ano passado foram contabilizados 1.614. Ainda de acordo com os dados da SES, na última semana de 2023 foram 1.791 notificações. Conforme o sistema de monitoramento, 2024 já soma 1.050 casos, número que pode aumentar, pois os dados ainda estão em atualização.

No ano de 2023 a Secretaria registrou 51.171 casos, com 25 mortes. Número muito superior ao do ano anterior, 2022, onde houve 11.432 casos e 16 mortes.

"Essa projeção mostra que os índices de propagação da doença estão muito acima do esperado para essa época do ano e crescendo de forma mais acelerada. Estimamos que os casos inseridos no sistema nas últimas semanas representem apenas metade daquilo que está acontecendo na prática", avalia Claudia Mello, secretária de Estado de Saúde.

A Região Metropolitana do Rio é a que mais apresenta um crescimento acelerado dos casos de dengue, principalmente na capital, em Nova Iguaçu e em Itaguaí. Rio das Ostras, na Região dos Lagos, também tem um avanço rápido da doença. Já Resende, no Sul Fluminense, se destaca pelo maior número de casos estimados.

A dengue se prolifera mais rápido nos meses mais quentes. A principal maneira de combater o mosquito que transmite a doença é não acumular água parada. Algumas medidas para evitar este problema podem ser tomadas, como tampar reservatórios; limpar calhas e pratos de vasos de plantas e manter garrafas, latas e recipientes virados para baixo.