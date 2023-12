Primeira fase de matrícula para escolas estaduais termina nesta quinta-feira (14) - Divulgação / Secretaria de Estado de Educação

Publicado 11/12/2023 13:20

Rio - A primeira fase para a realização de matrículas em escolas da rede estadual se encerra nesta quinta-feira (14). Estudantes que desejam ingressar no sistema podem realizar o processo de forma on-line. As inscrições também incluem os estudantes matriculados, mas que desejam mudar de colégio ou, ainda, que perderam a renovação.

Para realizar o cadastro, os interessados devem acessar o site do Matrícula Fácil e verificar a oferta de escolas, séries, cursos, turnos disponíveis, como e quando confirmar a matrícula. Caso o responsável ou aluno - se for maior - não tenha acesso à internet, poderá comparecer à unidade escolar para realizar a admissão.

O candidato deve escolher, pelo menos, dois colégios de sua preferência, sendo que é necessário selecionar no mínimo três e no máximo oito opções na combinação de escola, curso, série e turno. A 1ª fase da matrícula não acontece por ordem de inscrição.

Os estudantes serão alocados de acordo com os critérios do Estatuto da Criança e do Adolescente, na seguinte ordem: preferencial à pessoa com deficiência; crianças e adolescentes até 18 anos incompletos; permanência na Rede Pública de Ensino; proximidade da residência; em caso de empate, a prioridade será para o aluno mais novo.

As vagas são ofertadas em mais de 1,2 mil unidades com oportunidades, também, para Escolas de Novas Tecnologias (E-Tecs), Interculturais, Cívico-militares e de Itinerários de Formação Técnica e Profissional, entre outras opções. Até o momento, mais de 140 mil inscrições foram realizadas.

O resultado será divulgado no site Matrícula Fácil no dia 29 de dezembro. O responsável - ou o aluno maior de 18 anos – deverá comparecer à escola, de 16 a 19 de janeiro de 2024. A ficha de conclusão da inscrição informará a documentação necessária a ser apresentada no momento da confirmação de matrícula.