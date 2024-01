Obra em homenagem ao Grande Otelo está em fase de finalização - Cleber Mendes / Agência O Dia

Publicado 12/01/2024 12:41 | Atualizado 12/01/2024 13:47

Rio - Um dos maiores nomes da atuação nacional no século XX, Grande Otelo ganhou uma pintura em sua homenagem na estação Silva Freire da SuperVia, no Méier, Zona Norte da cidade. A obra, pintada no muro da escada, é um projeto do grupo NegroMuro, assinado pelo muralista Cazé Arte e destaca trabalhos do ator e compositor.



"O sorriso de Grande Otelo é a personificação da esperança e da alegria genuínas do povo, que segue na batalha diária em busca de seus sonhos", afirma Pedro Rajão, responsável pela pesquisa e produção da pintura, em parceria com Rhuan Gonçalves e Karolyne Duarte.



De acordo com a SuperVia, a escolha da estação para homenagear Otelo veio da relação que o mineiro tinha com o local. A Silva Freire serviu como locação durante as filmagens de "Rio, Zona Norte", de 1957, em que o ator interpretou o protagonista Espírito de Luz, um artista popular que, à beira da morte, relembra tudo que viveu para ter seus sambas gravados.



Em 2015, o filme foi escolhido pela Associação Brasileira de Críticos de Cinema como um dos 100 melhores filmes brasileiros de todos os tempos.



Esse é o segundo mural em homenagem a artistas brasileiros inaugurado pela concessionária. Em 2023 a estação de Bonsucesso, também na Zona Norte, ganhou uma pintura para celebrar Gilberto Gil.



A obra está em fase de finalização e deve ser inaugurada na próxima semana. Confira imagens.

Grande Otelo foi destaque no século XX



Nascido em 1915, em Uberlândia, Minas Gerais, Sebastião Bernardes de Souza Prata começou sua carreira artística ainda criança se apresentando em circos da cidade. Estreou no cinema já em 1935, com "Noites Cariocas" e ao longo da vida interpretou mais de 100 personagens apenas no cinema.



Um de seus maiores papéis veio em Macunaíma, em 1969, quando recebeu todos prêmios de atuação da época pelo papel de Macunaíma Preta.

Otelo ainda interpretou personagens no teatro, na televisão e começou a cantar e compor devido a sua paixão pelo samba. O artista morreu de ataque fulminante em 1993, em Paris, onde receberia uma homenagem no Festival de Nantes.