Secretaria Municipal de Educação (SME) começa período de inscrições para a rede visando ano letivo de 2024 - Arquivo / Cléber Mendes / Agência O Dia

Publicado 28/11/2023 16:27

Rio - As inscrições para a matrícula de alunos na rede municipal de ensino do Rio de Janeiro para o ano de 2024 começam nesta terça-feira (28), sendo divididas em grupo e iniciando pela Educação Especial. Quem já estuda nas escolas do município e for permanecer na rede, terá renovação automática da vaga.

As novas inscrições são para estudantes que desejam ser transferidos para outra unidade escolar ou pretendem ingressar no município. As matrículas podem ser feitas a partir desta terça-feira (28) no site www.matricula.rio pelo computador ou pelo celular. Quem não tem acesso à internet, deve fazer a inscrição presencialmente, nas unidades pretendidas.

A Secretaria Municipal de Educação (SME) informou que criou um canal do WhatsApp com assistente virtual programado para tirar todas as dúvidas referentes à matrícula para facilitar o acesso do responsável neste momento, que é a hora de matricular a criança na nossa rede.

"Garantir uma vaga nas nossas escolas não apenas oferece oportunidade de aprendizado, mas também fortalece os laços comunitários. A educação é a chave para o futuro e ao facilitar esse processo estamos construindo uma base sólida para o crescimento da nossa cidade. Contamos com a participação ativa das mães, pais, responsáveis para garantir que cada aluno carioca tenha acesso a uma educação de qualidade. Vamos juntos construir um futuro promissor para todas as nossas crianças e jovens", afirmou o secretário municipal de Educação, Renan Ferreirinha.



Desta terça (28) até dia 5 de dezembro, estarão abertas as inscrições de novos alunos para turmas de classe especial e alunos incluídos em turmas regulares, a partir de 4 anos (pré-escola, ensino fundamental e EJA), e para transferência interna (creche, pré-escola, ensino fundamental e EJA).



Em dezembro, entre os dias 7 e 10, ocorrerá a transferência interna das creches públicas, que atendem crianças de 6 meses a 3 anos e 11 meses, e da pré-escola (alunos de 4 a 5 anos). De 12 a 18 de dezembro, a matrícula é para novos alunos das creches.