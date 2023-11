Tempo instável no Rio deve permanecer ao logo da semana - Cléber Mendes / Agência O Dia

Publicado 28/11/2023 15:02 | Atualizado 28/11/2023 15:53

Rio - Apesar desta terça-feira (28) ter amanhecido com sol no Rio, o tempo instável deve permanecer ao logo da semana e há previsão de chuva até quinta-feira (30). De acordo com o Alerta Rio, são esperadas pancadas de chuva moderada, de forma isolada, a partir da tarde. Apesar da instabilidade, às 8h45, a sensação térmica na Barra da Tijuca, na Zona Oeste, chegou a 40,2°C. Às 11h15, a temperatura média na cidade era de 31,2°C.

O músico Stasley Sammuel, de 55 anos, aproveitou o sol da manhã para fazer uma caminhada na Urca, Zona Sul do Rio. "Eu fiz uma caminhada do Centro até a Urca, foi bem legal e o clima está muito agradável. Rio de Janeiro sendo Rio de Janeiro, né? Ele ainda não está na sua melhor versão, mas caminha a passos largos", brincou.

As instabilidades associadas ao deslocamento de um sistema de baixa pressão sobre o oceano vão influenciar o tempo no Rio, na quarta-feira (29), com previsão de chuva a qualquer momento do dia. Na quinta (30), o panorama é o mesmo. O tempo ainda estará instável e com previsão de chuva fraca a qualquer hora. A temperatura máxima é de 26°C e mínima de 18°C.



A redução de nebulosidade e o aumento de temperatura começa na sexta (1º). Para o fim de semana, a previsão é de tempo estável com céu parcialmente nublado e máxima de 33°C no domingo (3).