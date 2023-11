Priscilla Oliveira e Leonardo Lima são acusados de matar o empresário Carlos Eduardo Monttechiari - Divulgação

Rio - Priscilla Laranjeiras Nunes de Oliveira, acusada de mandar matar o empresário Carlos Eduardo Monttechiari , em fevereiro de 2021, vai a júri popular na tarde desta terça-feira (28). Ela responde pelo crime de homicídio na 2ª Vara Criminal do Rio de Janeiro. O amante de Priscilla, Leonardo Gomes de Lima, de 37 anos, acusado de atirar na vítima, foi julgado em fevereiro deste ano e condenado a 15 anos de prisão.

No dia 1º de fevereiro de 2021, Priscilla arquitetou um plano para matar o empresário, pois ele descobriu que ela havia desviado dinheiro do condomínio de luxo na Barra da Tijuca, onde ela era síndica e ele, morador. Carlos Eduardo foi baleado dentro do carro, na frente do terreno que alugava, em Vila Kosmos, Zona Norte, quatro dias antes de uma reunião que tinha marcado com outros moradores para apresentar um dossiê com provas contra a gestora de ilegalidades no edifício.

O delegado Renato Carvalho, então delegado titular da 27ª DP (Vicente de Carvalho), disse que a vítima tinha descoberto, por meio de notas fiscais falsas ou fantasmas, que estavam sendo desviados mais de R$ 800 mil do orçamento do condomínio. O empresário já tinha sido síndico do condomínio e era opositor de Priscilla.

A vítima foi atingida no tórax e no abdômen e chegou a ser hospitalizada, mas morreu no dia seguinte. Os investigadores perceberam, por meio de imagens de câmeras de segurança, que o carro do qual o assassino desceu tinha um amassado na lataria. Descobriram ainda que o veículo estava no nome da mulher de Leonardo. Segundo a investigação, Leonardo tentou modificar o veículo, colocando rodas novas e tirando adesivos, mas o amassado na lateral permaneceu.