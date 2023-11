Ele já havia aplicado o mesmo golpe em lojas da Tijuca e também no Norte Shopping - Reprodução/Redes Sociais

Ele já havia aplicado o mesmo golpe em lojas da Tijuca e também no Norte ShoppingReprodução/Redes Sociais

Publicado 28/11/2023 16:15 | Atualizado 28/11/2023 17:05

Rio - Agentes do Segurança Presente prenderam em flagrante, nesta terça-feira (28), um homem que aplicava golpes em lojas de varejo na Zona Norte. Ele foi detido no momento em que comprava um aparelho celular com um cartão de crédito clonado em um estabelecimento na Rua Conde de Bonfim, na Tijuca.

Natural de São Paulo, o acusado estava no Rio de Janeiro desde o dia 23 de novembro e estava hospedado em um hotel na Rua do Senado, no Centro.



De acordo com os agentes do Tijuca Presente, o preso comprava aparelhos celulares com cartões de crédito clonados e os revendia a preços muito abaixo do mercado. Ele já havia aplicado esse mesmo golpe em lojas da Tijuca e também no Norte Shopping.



Com ele, os policiais apreenderam cartões falsos, dinheiro e três celulares modelo Iphone. O homem, de 22 anos, foi encaminhado para a 19ª DP (Tijuca). Ele já tinha outra passagem pela polícia por estelionato.