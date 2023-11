Corpos dos homens foram encontrados na Rua Fluminense, no bairro Parque Araruama, em São João de Meriti - Reprodução

Corpos dos homens foram encontrados na Rua Fluminense, no bairro Parque Araruama, em São João de MeritiReprodução

Publicado 28/11/2023 16:52

Rio - Dois homens foram encontrados mortos, na manhã desta terça-feira (28), em São João de Meriti, na Baixada Fluminense. O caso é investigado pela Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF).

Os corpos das vítimas, não identificadas, estavam na Rua Fluminense, no bairro Parque Araruama, do lado de uma moto. Um vídeo que circula nas redes sociais mostra pelo menos um dos homens com uma marca de tiro.

Segundo a Polícia Militar, agentes do 21º BPM foram até o local indicado, onde encontraram os dois homens já em óbito. A área foi isolada e agentes da DHBF acionados para realização da perícia.

Questionada, a Polícia Civil não respondeu. O espaço está aberto para manifestação.