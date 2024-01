Além do Morro do Dezoito, policiais militares realizam operações em outras comunidades do Rio - Arquivo / Pedro Ivo / Agência O Dia

Publicado 12/01/2024 10:42 | Atualizado 12/01/2024 12:51

Rio - Policiais do 3° BPM (Méier) realizam, na manhã desta sexta-feira (12), uma operação no Morro do Dezoito, na Zona Norte, contra suspeitos de extorquir a empreiteira responsável pelas obras do Parque Piedade . Nesta quinta-feira (11), a Polícia Civil pediu a prisão de Jean Carlos dos Santos, o Jean do 18, apontado como o autor da extorsão. Jean Carlos é o líder do tráfico da comunidade, que fica próxima ao parque.

O Ministério Público do Rio (MPRJ) denunciou Jean, também nesta quinta-feira, pelos crimes de associação criminosa, extorsão e ameaça. De acordo o MP, o traficante ameaçou o engenheiro responsável pela construção do Parque Piedade, exigindo R$ 500 mil para que as obras continuassem.

Na última segunda-feira (8), o órgão informou ainda informou que o engenheiro foi abordado no canteiro de obras e levado ao Morro do Dezoito. No local, Jean do 18 já o aguardava com outros três criminosos, ordenando o pagamento para liberar a obra. A vítima respondeu que iria repassar a exigência para a Prefeitura do Rio, responsável pela contratação da empreiteira.

O caso veio à tona após o prefeito Eduardo Paes denunciar os traficantes pelas redes sociais, nesta terça-feira (9). As obras do Parque Piedade começaram em setembro de 2023, depois que a Universidade Gama Filho foi demolida . No terreno será construída uma área pública nos moldes do Parque Madureira.

A previsão é que o espaço esteja pronto até outubro deste ano - o valor total da construção é de R$ 65 milhões. O projeto foi realizado pelo Consócio Parque Piedade HFB, composto pelas empresas Biovert Florestal e Agrícola, Fábio Bruno Construções e Hydra Engenharia e Saneamento.

Outras operações no Rio

Na Zona Oeste, o 18° BPM (Jacarpaguá) faz uma operação na Cidade de Deus, após o traficante Carlos Henrique dos Santos, o Carlinhos Cocaína , apontado como um dos chefes do tráfico da comunidade, ser morto um confronto com a PM.

Ja na Baixada Fluminense, a equipe do 20° BPM (Mesquita) está na comunidade Grão Pará, em Nova Iguaçu. Na ação, os agentes apreenderam 1.434 cápsulas de cocaína.

Em nota, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) informou que as unidades das regiões estão funcionando normalmente.