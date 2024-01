Trecho do bairro de Santíssimo, Zona Oeste do Rio - Reprodução / Google Maps

Publicado 12/01/2024 12:40

Rio – Um morador de Santíssimo, Zona Oeste do Rio, denunciou que sua residência foi roubada nesta quarta-feira (10). Bandidos teriam entrado em sua casa e levado todos os móveis, inclusive um hamster. A Polícia Civil afirmou que o caso foi registrado na 35ª DP (Campo Grande) e as investigações estão em andamento.

Nas redes sociais, moradores demonstraram descontentamento com a situação, que alegam ser recorrente. "É o cúmulo as pessoas não terem segurança nem dentro de casa", disse uma pessoa. "Há muito tempo não via roubo de residência, mas agora virou moda", afirmou outra. "Um absurdo", indagou um internauta.

Segundo dados do Instituto de Segurança Pública (ISP), o número de roubos a residência no estado do Rio de Janeiro de janeiro a novembro de 2022 a 2023 teve crescimento de 15%. Apenas na área que abrange Santíssimo, Campo Grande, Cosmos, Inhoaíba e Senador Vasconcelos, o número dobrou: neste período, saltou de 16 para 32.

Questionada, a Polícia Militar respondeu que houve quedas nos roubos de rua em 19,1% e no total de roubos em 19,9% entre janeiro e novembro de 2022 a 2023, na área de atuação do 40º BPM (Campo Grande).