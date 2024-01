Pitbulls viviam em condições insalubres na Pavuna - Divulgação / SMPDA

Publicado 12/01/2024 09:10 | Atualizado 12/01/2024 10:04

Rio - Após denúncia de moradores, três cachorros abandonados em uma casa na Pavuna, Zona Norte da cidade, foram resgatados pela Prefeitura do Rio, nesta sexta-feira (12). Os animais, da raça pitbull, dois machos e uma fêmea, foram encontrados sem água, sem comida e em um espaço insalubre na Rua Albertina Guerra.



De acordo com a Secretaria Municipal de Proteção e Defesa dos Animais (SMPDA), as reclamações dos vizinhos chegaram durante a semana, através do canal 1746. O resgate foi realizado em parceria com a Polícia Civil.



"Nós acionamos a Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente, e as pessoas que cometeram esse crime tem que ser investigadas. Abandono de animais além de ser cruel é crime passível de até 5 anos de prisão", declarou o Secretário de Proteção e Defesa dos Animais, Flávio Ganem.

Agora, os três cachorros estão sendo encaminhados ao abrigo Fazenda Modelo, em Guaratiba, na Zona Oeste, onde vão passar por avaliação veterinária e receber os cuidados necessários antes de serem disponibilizados para adoção.

Como adotar

A Fazenda Modelo é um Centro de Proteção Animal administrado pela Prefeitura do Rio que recebe cães e gatos abandonados e promove a adoção dos bichinhos.

Para se tornar um tutor é preciso preencher um formulário online , passar por uma entrevista com a coordenadora de adoção e mostrar vídeos e fotos do local que o animal de interesse irá morar. Em caso de aprovação o cachorro ou o gato é entregue na residência da pessoa, onde é verificado tudo que foi mostrado na conversa virtual, realizada pelo Whatsapp.

Também é possível ir direto ao abrigo, em Guaratiba, nos horários de funcionamento, levando documentos originais e copiais de identidade, CPF e comprovante de residência. Nesse caso a entrevista é realizada presencialmente.

Os interessados em adotar precisam ser maior de idade e ter condições financeira e psicológica para ter um animal.

*Reportagem da estagiária Bruna Bittar, sob supervisão de Iuri Corsini