Publicado 12/01/2024 00:00

Na manchete, teto de juros do consignado do INSS é reduzido mais uma vez

Em Rio de Janeiro, Carnaval de Rua terá ronda Maria da Penha. Aplicativo mostrará vias interditadas. Multa para quem fizer xixi nas ruas será de mais de 770 reais

Prefeitura do Rio garante que Piscinão de Ramos está próprio para banho

Traficante apontado como responsável por cobrança por obras no Parque Piedade tem prisão decretada

Em Ataque, Dorival Júnior é apresentado e diz que não tem problema nenhum com Neymar, com quem discutiu em 2010, no Santos

Em D Famosos, Mariana Ximenes compartilha fotos de férias na praia e faz reflexão sobre a vida. Taís Araújo agradece o carinho após realizar cirurgia

Em Brasil, Lewandowski é anunciado por Lula como novo ministro da Justiça