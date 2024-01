Carro fica fuzilado após intenso tiroteio entre criminosos em Sepetiba - Reprodução/Redes sociais

Publicado 11/01/2024 22:00 | Atualizado 11/01/2024 22:03

Rio - A câmera de segurança de um bar no bairro de Sepetiba, na Zona Oeste, flagrou a ação de três criminosos durante um intenso tiroteio por volta das 12h desta quinta-feira (11). Nas imagens é possível ver que dois bandidos carregam um fuzil e uma pistola, cada, além de usarem colete à prova de balas e balaclava. Eles entram no estabelecimento para se proteger do revide.



O terceiro envolvido está com o rosto descoberto e tenta se esconder atrás de um carro branco estacionado na calçada do bar.

Um carro que estava na rua ficou fuzilado durante o tiroteio. Segundo informações iniciais, o tiroteio foi motivado por uma guerra entre grupos de milicianos rivais que tentam dominar a região.

A Polícia Civil informou que realizou perícia no veículo e vai investigar as circunstâncias do crime. A Polícia Militar informou que uma equipe do 27º BPM (Santa Cruz) esteve no local, mas não encontrou indícios de feridos.