Segundo o Centro de Operações Rio, instabilidade deve persistir nos próximos dias - Arquivo / Armando Paiva / Agência O Dia

Publicado 12/01/2024 08:22 | Atualizado 12/01/2024 08:33

Rio - Após o temporal que provocou alagamentos pela cidade , a previsão aponta chuva e calor para os próximos dias. Apesar desta sexta-feira (12) ter amanhecido com o tempo aberto, o Centro de Operações Rio (COR) informou que a instabilidade começa a partir da tarde e deve permanecer até a próxima segunda-feira (15).

Segundo o Alerta Rio, a formação de um sistema de baixa pressão sobre o oceano manterá o tempo instável nesta sexta-feira. O céu vai variar entre parcialmente nublado e nublado, e há previsão de pancadas isoladas de chuva, a partir da tarde.



No sábado (13), o tempo permanecerá instável com previsão de pancadas moderadas a forte. O volume da chuva, inclusive, poderá passar de 25 mm/h em pelo menos um ponto da cidade. As temperaturas devem ficar entre 21°C e 33°C.



Para fechar o fim de semana, no domingo (14), a instabilidade persiste e os termômetros podem bater os 34°C. Ja entre segunda e terça-feira (16), haverá redução da nebulosidade e não há previsão de chuva. As temperaturas apresentarão elevação, com a máxima de 39°C na terça-feira.

Sobre estes volumes, o COR detalhou quais os níveis considerados fracos, moderados, fortes ou muito fortes. Até 0,5 mm/h: chuva fraca; entre 0,5 e 25 mm/h: chuva moderada; de 25,1 a 50 mm/h: chuva forte; maior de que 50 mm/h: chuva muito forte.

Temporal causou alagamentos

Nesta quinta-feira (11), depois do Rio registrar a maior temperatura do ano (40,1°C) em Irajá, na Zona Norte, um temporal atingiu a cidade e, além de causar alagamentos, provocou problemas no sistema dos trens . Além disso, a cidade também bateu recorde de maior sensação térmica de 2024 (53,4°C) em Guaratiba, na Zona Oeste.

Durante as chuvas, um jovem foi flagrado surfando em uma rua alagada de São João de Meriti, na Baixada Fluminense. A gravação que circula nas redes sociais teria acontecido no bairro Coelho da Rocha. O transbordo de um valão, em decorrência do temporal, contribuiu para a enchente.

Além da capital, moradores relataram que a chuva causou estragos em Nova Iguaçu, Itaguaí, Nilópolis, na Baixada, e em São Gonçalo, na Região Metropolitana. Diversos bairros também ficaram sem energia.