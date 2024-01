Surfista surge em rua de São João do Meriti durante enchente - Reprodução de vídeo

Surfista surge em rua de São João do Meriti durante enchenteReprodução de vídeo

Publicado 11/01/2024 18:28 | Atualizado 11/01/2024 19:11

Rio - Um jovem foi flagrado surfando em uma rua alagada de São João de Meriti, na Baixada Fluminense, durante o temporal que atingiu a cidade na tarde desta quinta-feira (11). O município foi um dos mais atingidos pela chuva na região.

Veja o vídeo:

Jovem surfa em rua de São João de Meriti durante chuva desta quinta-feira



Crédito: Redes Sociais pic.twitter.com/lJGhwk2j69 — Jornal O Dia (@jornalodia) January 11, 2024

A gravação que circula nas redes sociais teria acontecido no bairro Coelho da Rocha. O transbordo de um valão, em decorrência da chuva, contribuiu para o alagamento da rua. Além do jovem surfista, outra criança é vista brincando na água.

Ainda em São João de Meriti, a Avenida Presidente Lincoln ficou completamente alagada. Uma foto mostra dois postes tombados na parede do Hospital Municipal Abdon Gonçalves. O município ainda foi atingido por uma forte rajada de vento nesta tarde. Moradores também relataram falta de energia.

A chuva também causou estragos em Nova Iguaçu, onde uma tenda voou para cima de pedestres. Itaguaí, Nilópolis e Queimados foram outros locais atingidos.

Problemas com trem no Rio

De acordo com a SuperVia, devido à forte chuva, uma queda de uma árvore próximo à estação de trem em Coelho da Rocha, em São João de Meriti, prejudicou o ramal Belford Roxo. A empresa informou que o serviço opera com com troca de composição no Mercadão de Madureira e intervalo médio de 1h20.

Trechos da rede aérea dos ramais Belford Roxo, Japeri e Saracuruna ficaram sem energia, fazendo com que alguns trens aguardem ordem de circulação.

No ramal Saracuruna, ocorre troca de composição na estação da Penha. O ramal Japeri está em processo de normalização. Já no ramal Santa Cruz, os trens sentido Santa Cruz não realizam parada na estação Benjamim do Monte.