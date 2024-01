Banhistas aproveitam dia de calor, nesta quinta-feira (11), para se refrescarem no Piscinão de Ramos, na Zona Norte do Rio - Renan Areias/ Agência O Dia

Rio - A Prefeitura do Rio, por meio da Fundação Rio-Águas, informou nesta quinta-feira (11) que a água do Piscinão de Ramos, na Zona Norte, está própria para o banho. A informação foi divulgada após o Instituto Estadual do Ambiente (Inea) recolher amostras de pequenos animais marinhos que apareceram na areia e na água, nesta quarta-feira (10).

"O monitoramento da qualidade da água do Piscinão de Ramos é feito diariamente e, nesta quarta-feira (10), o resultado manteve as condições de normalidade. A Rio-Águas coletou amostras dos organismos nesta quarta e enviou para análise em laboratório especializado em Biologia Marinha. O laudo será concluído nos próximos dias", informou a Fundação, responsável pela manutenção da área de lazer.

O professor e pesquisador Paulo Paiva, da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), foi consultado pela Rio-Águas e informou que aparentemente tratam-se de organismos que podem ser encontrados em outros ambientes marinhos e não representam risco à saúde. Na literatura acadêmica, é possível identificar registros desta espécie na Ilha Grande e em Abrolhos, na Bahia, que são reconhecidos por sua qualidade ambiental.

O especialista Paulo Paiva explicou também que não se tratam de larvas, mas sim minhocas marinhas que subiram à superfície para se reproduzir. "Não há motivo para preocupação. É um fenômeno natural, não são larvas, são minhocas marinhas que subiram para se reproduzir. Acontece nas lagoas costeiras do Rio em determinadas épocas do ano.Nada que possa assustar e causar danos à saúde, só não comer, claro", explicou Paiva. O pesquisador identificou que se trata de um poliqueta, um 'parente' marinho das minhocas.

Nesta quinta-feira (11), banhistas pareceram não se importar com os organismos achados na água do Piscinão de Ramos e aproveitaram o calor para se refrescar no local. Centenas de famílias com crianças aproveitaram o dia na área de lazer.

"A Rio-Águas realiza o tratamento da água do Piscinão de Ramos diariamente, com um plano de monitoramento robusto, com análises diárias, inclusive de hora em hora. Os frequentadores podem ficar tranquilos que a água está em perfeitas condições de balneabilidade, conforme determina a legislação. Esses animais não representam risco à saúde e podem ser encontrados em outros ambientes marinhos", garantiu o presidente da Fundação Rio-Águas, Wanderson Santos.

O Inea disse que aguarda o resultado da análise das amostras de água para orientar corretamente os banhistas.