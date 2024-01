Larva encontrada no Piscinão de Ramos durante inspeção do Inea - Divulgação / Inea

Publicado 10/01/2024 14:10 | Atualizado 10/01/2024 17:37

Rio - Uma equipe do Instituto Estadual do Ambiente (Inea) foi nesta quarta-feira (10) ao Piscinão de Ramos, na Zona Norte, para recolher amostras de pequenos bichos e larvas que apareceram na areia e na água.

O Inea investiga, agora, se os bichos representam algum risco à saúde humana e ao equilíbrio ambiental. Enquanto os estudos não forem concluídos o Instituto orienta que as pessoas evitem o local, por precaução.

De acordo com a instituição, eles receberam denúncias sobre a presença de organismos vivos no local e enviou uma equipe técnica para recolher e estudar os materiais. A ação contou com o apoio da Secretaria Estadual de Meio Ambiente.

Fundação Rio-Águas cita 'estranheza' com ação do Inea

Por meio de nota, a Fundação Rio-Águas informou que monitoramento da qualidade da água do Piscinão de Ramos é feito diariamente e que na terça-feira (9) o resultado foi considerado normal.

"Causa estranheza à Fundação Rio-Águas que tenha ocorrido ação do Inea no Piscinão de Ramos sem qualquer notificação prévia ou comunicação oficial para a Prefeitura do Rio", informa um trecho da nota.