Condomínio Bairro Equitativa, em Santa Teresa - Reprodução

Condomínio Bairro Equitativa, em Santa TeresaReprodução

Publicado 10/01/2024 20:14 | Atualizado 10/01/2024 20:18

Rio - A ação criminosa de ligações clandestinas de energia elétrica levou o caos a moradores do bairro de Santa Teresa, que sofreram com instabilidade e falta de energia desde a manhã de terça-feira (9). Devido à ação dos criminosos, muitos moradores tiveram aparelhos eletrodomésticos queimados, quem trabalhava em home office ficou prejudicado e até mesmo a placa de um elevador foi danificada.



Cristiane Vianna Amaral, moradora do Condomínio Bairro Equitativa desde 2015, diz que as luzes em seu apartamento ficavam piscando constantemente em meia fase, a internet estava instável e em alguns momentos havia falta de luz completa. A moradora teve a máquina de lavar queimada.



Ao DIA, Cristiane relata que a situação tem sido desgastante principalmente para os que trabalham em home office. "Onde moro várias pessoas trabalham em casa e, por causa das quedas de luz, a internet cai e as reuniões e consultas são interrompidas", afirmou. Ela ainda diz que passou a usar um estabilizador e o aparelho tem indicado a oscilação da luz o dia todo.



Márcio Senatore, síndico do condomínio, comenta que a instabilidade no fornecimento de energia seguida da queima das lâmpadas é constante principalmente no verão e em dias de chuva. "Esses picos de luz trazem diversos prejuízos. Além da queima de lâmpadas em alguns pontos do condomínio, ontem essa instabilidade queimou uma placa do nosso plano inclinado (elevador). Ficamos sem poder utilizar até o final da manhã de hoje, já que precisamos trocar uma placa”, afirma o síndico, que garante que o problema atinge, não só o condomínio, como toda a região.



A Light informou, por meio de nota, que atuou na região ao identificar um defeito em equipamento da empresa em função de ligações clandestinas. A energia foi restabelecida na tarde desta quarta-feira (10). A empresa enfatiza que furto de energia é crime previsto no artigo 155 do Código Penal, com pena de até oito anos de prisão, e pode causar incêndios e interrupções no fornecimento de energia, devido à sobrecarga na rede elétrica.

*Estagiária Giovanna Machado sob a supervisão de Thiago Antunes