Tomografia revelou a presença de uma massa flácida e palpável no lado esquerdo da barriga do paciente - Hospital Municipal Salgado Filho (HMSF) - Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro / Divulgação

Tomografia revelou a presença de uma massa flácida e palpável no lado esquerdo da barriga do pacienteHospital Municipal Salgado Filho (HMSF) - Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro / Divulgação

Publicado 10/01/2024 19:18 | Atualizado 10/01/2024 19:19

Rio - Médicos do Hospital Municipal Salgado Filho (HMSF), no Méier, descobriram um caso extremamente raro de divertículo gigante do cólon (DGC) em um paciente de 62 anos. Uma formação inflamatória foi encontrada na região abdominal do homem, que foi operado e já está recuperado.

O paciente vinha sofrendo de dores abdominais e perda de peso há pelo menos dois meses. Após chegar pela emergência do hospital, foi realizada uma tomografia computadorizada que revelou a presença de uma massa flácida e palpável no lado esquerdo da barriga

A doença conta com menos de 200 relatos catalogados pela literatura médica até hoje. O caso identificado no Rio foi apresentado no 17° Congresso Europeu Colorretal, realizado entre os dias 3 e 6 de dezembro de 2023, em St. Gallen, na Suíça, e publicado na revista científica European Surgery — Acta Chirurgica Austriaca.

Divertículo Gigante do Cólon (DGC)

A doença se trata de uma formação inflamatória de 13 x 12 x 10cm na região abdominal. Em média, este tipo de inflamação tem entre 4cm e 9cm de diâmetro. O divertículo é uma estrutura pequena e em formato de balão que pode se formar em diferentes partes do estômago e do intestino. A diverticulose acontece quando existem vários divertículos nas paredes do trato gastrointestinal. Na maioria das vezes são inofensivos, o problema vira diverticulite quando esses balões inflamam ou se infectam.

Sintomas comuns são dor abdominal, febre e náusea. O tratamento varia conforme o desenvolvimento de cada situação, podendo envolver desde medicamentos e ajustes na alimentação até a necessidade de internação e cirurgia, conforme necessário. A medicina ainda não compreende todas as causas desse crescimento excessivo.