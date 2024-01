Ação da Seop na saída 5 da Linha Amarela, em Inhaúma - Divulgação / Seop

Publicado 10/01/2024 17:23

Rio – Quatro construções irregulares foram demolidas na saída 5 da Linha Amarela, na Rua Lagoa Redonda, em Inhaúma, Zona Norte do Rio, nesta quarta-feira (10). As edificações eram residenciais unifamiliares, inabitadas e estavam erguidas em área pública.

O secretário de Ordem Pública, Brenno Carnevale, falou da ação: "Seguiremos firmes nas operações de demolição de construções irregulares, sempre com o foco na preservação de vidas, no ordenamento da cidade e na asfixia financeira do crime organizado", disse.

Os moradores de outras construções irregulares foram orientados por assistentes sociais. Durante a operação, ligações clandestinas de água e energia foram identificadas e cortadas.

A ação da Secretaria Municipal de Ordem Pública teve participação da Secretaria de Assistência Social, Polícia Militar, Águas do Rio e Light.