Os dois foram eleitos pela comunidade acadêmica para coordenar a instituição pelo triênio de 2024 a 2027 - Rogerio Santana

Os dois foram eleitos pela comunidade acadêmica para coordenar a instituição pelo triênio de 2024 a 2027Rogerio Santana

Publicado 10/01/2024 17:57

Rio - Tomou posse do cargo de reitora da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj), nesta quarta-feira (10), a doutora Gulnar Azevedo e Silva, em cerimônia no Palácio Guanabara, na Zona Sul do Rio. Como vice-reitor, tomou posse também o professor do Instituto de Letras Bruno Deusdará. Os dois foram eleitos pela comunidade acadêmica para coordenar a instituição pelo período de 2024 a 2027.

A universidade volta a ter uma mulher como reitora, 24 anos depois da médica Nilceia Freire, que esteve no cargo de 2000 a 2003. A nova reitora destacou o papel da universidade no desenvolvimento do Estado. "Assumo essa missão com muita responsabilidade. Os desafios dessa gestão não serão apenas técnico-administrativos, mas principalmente os relacionados à potencialização dos vínculos concretos no desenvolvimento humano, social e econômico do país, em particular no Rio de Janeiro", declarou a reitora.

Mauro Azevedo Neto, secretário de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação, vice-chanceler da UERJ, também destacou que a UERJ está entre as dez melhores universidades do Brasil. "A UERJ é uma instituição de importância não só estadual, mas de âmbito mundial. Tenho muito carinho e atenção com a instituição e seguiremos trabalhando para que ela se desenvolva e para que continue desenvolvendo seu papel na sociedade", afirmou.

O governador Cláudio Castro, chanceler da universidade, também esteve presente na cerimônia.

Reitora e Pesquisadora



Gulnar Azevedo e Silva possui graduação em Medicina pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), é titular do Instituto de Medicina Social Hésio Cordeiro e foi presidente da Associação Brasileira de Saúde Coletiva (Abrasco).



Foi coordenadora de prevenção do Instituto Nacional de Câncer entre 2003 e 2007. É professora do Instituto de Medicina Social Hésio Cordeiro (IMS) da UERJ desde 2000, onde foi diretora entre 2016 e 2020, tendo sido aprovada como professora titular em janeiro de 2019.



Atualmente desenvolve pesquisas no campo da epidemiologia de doenças crônicas não-transmissíveis com ênfase na epidemiologia aplicada à avaliação de políticas de prevenção e controle do câncer.