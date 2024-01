Carro de Jairo Carvalho estava cheio de botijões de gás - Reprodução

Publicado 10/01/2024 21:03 | Atualizado 10/01/2024 21:27

Rio - A Polícia Civil prendeu Jairo Carvalho do Nascimento, suplente de vereador no município de São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio, suspeito de envolvimento com a facção criminosa Comando Vermelho. De acordo com as investigações da Delegacia de Defesa dos Serviços Delegados (DDSD), Jairinho do Trator, como é conhecido, atuava no comércio ilegal de gás de cozinha e proibia a ação de revendedores autorizados na região de Alcântara. A prisão aconteceu na quarta-feira da semana pasada (3).

Durante ação no bairro, policiais da DDSD receberam informações do Disque Denúncia e identificaram um carro que estaria sendo utilizado por criminosos. Os agentes abordaram o motorista Jairo, que admitiu realizar a distribuição ilegal do gás de cozinha para revendedores não autorizados pela ANP. Além disso, contou que era suplente de vereador pelo Solidariedade (SDD), conforme resultado das eleições municipais de 2020.

Com ele, os policiais encontraram 16 botijões de gás sem qualquer autorização para comércio ou distribuição. Jairo foi encaminhado à DDSD e autuado em flagrante por crime contra a ordem econômica.

Procurado, o Solidariedade esclareceu que, da forma legal, todo cidadão que se disponha a concorrer um pleito, apresenta sua documentação para ser julgada e deferida pela Justiça Eleitoral. Com isso, o partido afirmou que Jairo estava apto a concorrer na época da eleição.

"O Solidariedade não compactua com nenhum ilícito. Mas confia na apuração dos órgãos competentes e no devido processo legal", comunicou.