O caso foi registrado na 89ª DPCarina Rocha/PMR

Publicado 10/01/2024 16:56 | Atualizado 10/01/2024 17:11

Rio - Dois presos conseguiram fugir de policiais civis no momento em que eram transferidos da 89ª DP (Resende), no bairro Jardim Jalisco, em Resende, para a Cadeia Pública de Volta Redonda, nesta quarta-feira (10). O caso aconteceu por volta das 10h30, mas os criminosos foram recapturados 40 minutos depois.



Na fuga, um deles teria agredido um policial civil no momento da fuga. As buscas começaram logo na sequência, com o auxílio de agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF).



A dupla foi localizada às margens do Rio Paraíba do Sul, no bairro da Liberdade, quase 2 km de distância de onde escaparam.



Por conta do incidente, os dois foram autuados por evasão e resistência. Segundo a PRF, não houve troca de tiros na operação de recaptura.