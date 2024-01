Câmera flagra furto de mulheres em joalheria de Cabo Frio, na Região dos Lagos do Rio - Reprodução

Câmera flagra furto de mulheres em joalheria de Cabo Frio, na Região dos Lagos do RioReprodução

Publicado 10/01/2024 18:10 | Atualizado 10/01/2024 18:21

Veja os vídeos abaixo.

Rio - Imagens de câmeras de segurança flagraram dois furtos realizados por uma quadrilha formada por mulheres do bairro de Bonsucesso, na Zona Norte do Rio, em Cabo Frio, na Região dos Lagos do Rio. Os crimes foram cometidos na terça-feira (9) , em um shopping da região. Quatro integrantes do bando e um taxista que aguardava as criminosas do lado de fora do estabelecimento estão presos. A 126ª (Cabo Frio) investiga os crimes.

Mulheres são presas por furtos em shopping de Cabo Frio, na Região dos Lagos do Rio Divulgação/PCERJ

No primeiro vídeo, quatro mulheres da quadrilha entram em uma loja de departamento e eletrônicos e se aproximam da bancada com celulares no mostruário. Uma delas, carregando uma bolsa de papel, se aproxima da bancada e furta um celular. Em seguida, uma vendedora vai até a criminosa, que disfarça. A segunda ação criminosa aconteceu por volta das 15h de terça-feira (9), em uma joalheria no mesmo shopping.

Na ocasião, duas criminosas entram na loja, enquanto as outras aguardam do lado de fora. Uma delas senta próximo ao mostruário de alianças, de frente para uma cliente que segura sacolas de mercado e não tem relação com o crime, coloca a sacola de papel na bancada e furta pelo menos seis alianças de ouro. Toda a ação foi flagrada pela câmera de segurança da loja.

Veja as imagens:

Câmeras de segurança flagraram uma quadrilha formada por mulheres da Zona Norte do Rio praticando furtos em lojas de Cabo Frio, na Região dos Lagos.



Crédito: Divulgação#ODia pic.twitter.com/bjK51MSPbq — Jornal O Dia (@jornalodia) January 10, 2024

O segurança do estabelecimento percebe a ação e aciona os demais seguranças do shopping. A Polícia Militar foi chamada em seguida. De acordo com a ocorrência, uma equipe da PM, durante operação integrada com a Civil, foi acionada por volta das 16h para verificar um crime de furto em uma joalheria.

No local, ainda conforme a ocorrência, as equipes auxiliaram os seguranças do shopping na captura das suspeitas, que foram encontradas com as bolsas, carteira e alianças de ouro. Ainda no shopping, os policiais foram informados de que outro estabelecimento de roupas e eletrônicos também havia sido furtado, entretanto, inicialmente, os produtos não foram encontrados com as mulheres.

Posteriormente, os policiais abordaram um taxista que, conforme a PM, estaria auxiliando as suspeitas a fugirem com o material furtado. Dentro do veículo, a equipe encontrou os produtos que teriam sido furtados.

Todos os envolvidos foram detidos e encaminhados para a 126ª DP (Cabo Frio), onde permaneceram à disposição das autoridades.