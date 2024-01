Ecoponto inaugurado na comunidade da Tribo - Divulgação / Comlurb

Publicado 10/01/2024 15:40

Rio – Dois novos ecopontos foram inaugurados nas comunidades do Guarabu e Tribo, na Ilha do Governador, Zona Norte do Rio, nesta quarta-feira (10). As unidades têm duas caixas, sendo uma estacionária, para receber entulhos e galhadas, e uma compactadora, para lixo domiciliar, e vão funcionar diariamente, das 6h às 18h.

O ecoponto de Guarabu fica na Rua Berna, oposto ao nº 142, e a de Tribo, na Rua Cabo Fleury, s/nº.

Estes são os primeiros ecopontos inaugurados pela Comlurb em 2024. Eles são instalados em áreas com muito descarte irregular e em comunidades, para que haja um local de remoção regular feita pelos caminhões.