Todos os cursos ofertados irão fornecer certificado de conclusão. - Laryssa Lomenha / JUVRio

Publicado 10/01/2024 15:11





A Secretaria Especial da Juventude Carioca (JUVRio) vai abrir inscrições para 2,5 mil vagas nos cursos de Impressão 3D e Design de Games nos Espaços da Juventude do Estácio, da Cidade de Deus, de Madureira, Vigário Geral e Vargem Pequena. As turmas iniciam em fevereiro e as inscrições começam dia 15 e encerram dia 30 deste mês. A iniciativa é voltada para jovens entre 15 e 29 anos. Há 250 vagas para cada turma, nos três turnos e todos os cursos oferecem certificado de conclusão. Nas turmas de fevereiro, os participantes vão aprender a operar uma impressora 3D profissional e a criar seu primeiro game. Para participar é preciso preencher o formulário no link www.instagram.com/juvrio

Cursos dos Espaços da Juventude são direcionados a jovens com idades entre 15 e 29 anos Laryssa Lomenha/JuvRio



Os Espaços da Juventude



Os Espaços da Juventude oferecem constantemente vagas para diferentes oportunidades, como Mídias Sociais, Impressão 3D, Operação de Drone, Robótica, Programação Móvel (IOT), Design de Games, Indústria do Som (DJ) e Indústria Avançada. Desde a abertura da primeira unidade do Espaços em 2022, a JUVRio capacitou mais de 9 mil jovens para a Indústria 4.0, setor que repensa os processos a partir de robótica, computação e inteligência artificial.



Onde ficam



- Espaço da Juventude do Estácio

Praça Roberto Campos, Estácio (saída do metrô)

- Espaço da Juventude da Cidade de Deus

Rua Daniel s/n, apartamentos da Cidade de Deus (Referência: próximo à Fundação Leão XIII)

- Espaço da Juventude de Vigário Geral

Estrada do Vigário Geral S/N – Praça Elba (Referência: Igreja em frente ao contêiner)

- Espaço da Juventude de Vargem Pequena

Estrada dos Bandeirantes s/n, Av. A, Vargem Pequena (Referência: Praça Veluza Bispo)

- Espaço da Juventude de Madureira

Avenida Ministro Edgard Romero 502 (em frente ao BRT Otaviano)