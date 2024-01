Bando atuava na estação de metrô da Pavuna - Reprodução

Publicado 10/01/2024 13:17 | Atualizado 10/01/2024 13:22

Rio - Onze integrantes de uma quadrilha especializada em fraudar cartões de crédito foram presos, nesta quarta-feira (10), em uma ação conjunta das polícias Civil e Militar, na estação de metrô da Pavuna, Zona Norte. Um adolescente também foi apreendido na ação.



Segundo os investigadores da 39ª DP (Pavuna), o grupo usava dados roubados para criar cartões de crédito e os usava para vender passagens de metrô abaixo do valor original da bilheteria. Os passageiros que pretendiam comprar no totem do Metrô eram abordados com a "oferta" das passagens irregulares.

As passagens negociadas pelo bando custavam R$ 5, enquanto o valor original do bilhete é de R$ 6,90. O bando aproveitava os horários de maior movimento para conseguir convencer os passageiros do negócio fraudulento.



Toda a quadrilha foi presa em flagrante no momento em que praticavam a fraude. Com eles, os agentes da Polícia Civil e PMs do 41º BPM (Irajá) apreenderam oito aparelhos de telefone celular utilizados na prática do crime, além de uma quantia avaliada em R$ 800 dinheiro em espécie.

A ação dos suspeitos já vinha sendo monitorada por setores de inteligência das duas forças.