Servidores de diversos segmentos protestam em frente à prefeitura na Cidade Nova, nesta quarta-feira (10) - Divulgação / Sindicato Estadual dos Profissionais de Educação do RJ

Publicado 10/01/2024 14:46 | Atualizado 10/01/2024 16:47

Rio – Servidores da saúde, educação, Guarda Municipal e outros segmentos do funcionalismo público realizaram um protesto, nesta quarta-feira (10) em frente à sede da prefeitura, na Cidade Nova, região central do Rio. As categorias se uniram para pedir reajuste salarial.

Além do reajuste no salário, os manifestantes pedem aumento do vale-refeição e um Plano de Cargos, Carreiras e Salários (PCCS), melhores condições de trabalho, dentre outras reivindicações.

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) informou que as demandas foram recebidas pelo setor de recursos humanos e serão avaliadas, considerando a disponibilidade orçamentária.

De acordo com o Sindicato Estadual dos Profissionais de Educação do Rio, a prefeitura anunciou o fim do vale transporte para professores que recebem mais de quatro salários mínimos na virada do ano. Segundo a Secretaria Municipal de Educação, a prefeitura entrou com um pedido ao Tribunal de Contas do Município para voltar a pagar os valores de auxílio transporte aos servidores. O benefício deve voltar a ser pago no próximo salário.

Em nota, a Guarda Municipal afirmou que a reposição salarial e dos tíquetes de alimentação e refeição seguem os praticados para o funcionalismo público municipal e que obras estão sendo realizadas para reparar as estruturas das unidades operacionais.