Ilustração mostra como será a faixa exclusiva da Linha VermelhaDivulgação / Prefeitura do Rio

Publicado 10/01/2024 15:27

Rio - O prefeito Eduardo Paes confirmou que a faixa exclusiva da Linha Vermelha terá câmeras para identificar se os motoristas estão acessando o Aeroporto do Galeão. Durante uma cerimônia realizada nesta terça-feira (9), Paes contou que a fiscalização eletrônica registrará as placas dos veículos na entrada (altura do acesso à Linha Amarela) e na saída (Ilha do Governador). Caso o motorista utilize a faixa exclusiva para seguir à Baixada Fluminense, sem acessar o aeroporto, ele será multado.

O início da operação da faixa, que terá 2,2 Km, está previsto para o fim de janeiro , quando as obras do asfalto liso forem finalizadas e toda a sinalização horizontal e vertical for instalada. A prefeitura prevê um aumento diário médio de 30% na quantidade de veículos indo para a Ilha do Governador. Esse dado é baseado no aumento de voos previsto para o Aeroporto do Galeão.

Na cerimônia, Paes assinou um acordo de cooperação técnica com o governo do estado e a concessionária RIOgaleão. A parceria, que terá um investimento de R$ 270 milhões em três anos, visa impulsionar o setor aeroportuário do município. O projeto também tem o objetivo de atrair novas rotas e frequências de voos para o Aeroporto do Galeão. A prefeitura e governo do Estado vão aplicar R$ 120 milhões, enquanto a concessionária destinará R$ 150 milhões.

Os governos Federal, Estadual e Municipal buscam estimular o fluxo de voos no Galeão. Para isso, foi imposto um teto de passageiros por ano no Aeroporto Santos Dumont. A expectativa da RioGaleão é um aumento de 109% nos voos domésticos nacionais e internacionais para janeiro de 2024, em relação ao mesmo período do ano passado.

Entre os dias 20 de dezembro e 2 de janeiro, durante as comemorações de Natal e Ano Novo, o Galeão registrou uma movimentação de cerca de 530 mil passageiros. Isso representa um aumento de 85% em comparação ao mesmo período no ano anterior.