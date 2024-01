Rio Imagem Baixada completa seis meses nessa quarta - Carlos Magno

Rio Imagem Baixada completa seis meses nessa quartaCarlos Magno

Publicado 10/01/2024 13:53

Rio - O maior centro público de diagnóstico da América Latina, o Rio Imagem Baixada, em Nova Iguaçu, completa seis meses nesta quarta-feira (10) com a promessa de ampliar a oferta de atendimentos até o final de 2024. No ano passado, o hospital realizou uma média de 20 mil atendimentos por mês e, segundo o Governo do Estado, a meta é dobrar esse número, atendendo a capacidade máxima de 40 mil exames mensais.



O horário de atendimento na unidade já foi estendido para receber pacientes de segunda à domingo, de 7h às 19h. Agora, a promessa é que no próximo mês o Rio Imagem passe a realizar um procedimento não invasivo para fragmentação de cálculos renais, chamado litotripsia.



Já para o segundo semestre a Secretaria Estadual de Saúde diz que o centro cirúrgico deve passar a funcionar para atender casos de colonoscopia, endoscopia, histeroscopia com indicação cirúrgica e laqueadura por vídeo.



Unidade da Baixada é extensão da Capital

O Rio Imagem Baixada foi inaugurado em julho de 2023 para desafogar a unidade da capital fluminense. Nos seis primeiros meses de funcionamento 55.831 pacientes fizeram 122.186 exames de diagnóstico.



Todas as pessoas atendidas são encaminhadas de postos de saúde ou clínicas da família, via Central Estadual de Regulação (CER). A unidade de Nova Iguaçu fica na Avenida Esplanada, 483, Viga.