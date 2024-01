Os casos estão sendo investigados na 16ªDP (Barra da Tijuca) - Divulgação

Publicado 10/01/2024 12:24

Rio – Mãe e filha foram agredidas durante um assalto na Avenida Jorge Curi, na Barra da Tijuca, na Zona Oeste. Segundo a vítima, ela tinha estacionado o carro na região para ir ao shopping, mas quando retornou quatro jovens a abordaram e iniciaram o assalto de forma agressiva, a filha ao tentar defendê-la também foi agredida. O caso aconteceu na última quarta-feira (3) e está sendo investigado pela Polícia Civil.



Na ação, os bandidos pediram senhas de aplicativos bancários, dinheiro, aliança e por fim levaram todos os pertences da vítima. As duas ficaram com diversos hematomas pelo corpo e precisaram ser atendidas em hospitais da região. A filha chegou a levar 9 pontos na boca devido a agressão.



O caso foi registrado na 16ªDP (Barra da Tijuca), onde a investigação está em andamento para identificar a autoria do fato.







"Eu e meu namorado já tínhamos ido sem telefone justamente para tentar evitar qualquer coisa. Mesmo assim, ao caminharmos na areia da praia, quatro 'pivetes' se juntaram para nos atacar e roubar nossos cordões", disse a jovem.



Ainda nas redes sociais, a mulher explicou que os suspeitos deram um soco na sua boca e chegaram a rasgar a camisa do seu namorado.

Procurada, a Polícia Militar informou que, de acordo com os últimos dados do Instituto de Segurança Pública (ISP), num comparativo entre o período de janeiro a novembro de 2023 com o mesmo período do ano anterior, houve queda de 8,9% no total dos roubos a veículos na área de atuação do 31° BPM (Recreio dos Bandeirantes), responsável pelo policiamento naquela região.



"A unidade emprega policiamento naquele ponto, com equipes em viaturas e motopatrulhas realizando rondas e abordagens sistematicamente e com reforço de efetivo através do Regime Adicional de Serviço (RAS). Equipes do Programa Bairro Presente do batalhão também estreitam as relações com comerciantes e a população daquela área", disse em nota.



Por fim, a corporação ressaltou a importância do acionamento das equipes para casos imediatos através de nossa Central 190 e do App RJ 190, assim como a importância dos registros dos crimes nas delegacias.