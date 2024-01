Ação conjunta da Polícia Federal localizou líder de facção na Serra Gaúcha, que vivia em Copacabana - Divulgação / PRF

Publicado 10/01/2024 13:01

Rio - Um homem apontado como líder de uma facção criminosa que atua na Região da Serra Gaúcha, no Rio Grande do Sul, foi preso nesta terça-feira (9) pela Polícia Federal (PF), no Rio de Janeiro. Foragido há mais de três anos, ele foi localizado em um apartamento em Copacabana, na Zona Sul da capital.

Considerado um indivíduo de alta periculosidade, o preso já havia sido condenado a 30 anos de prisão por diversos crimes cometidos na cidade de Caxias do Sul, como três homicídios duplamente qualificados, duas vezes indiciado por posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, fuga de presídio, tráfico de drogas, entre outros delitos.

De acordo com a PF, em janeiro de 2020, o homem teve o benefício de cumprir o restante de sua pena em regime semiaberto, com o uso de tornozeleira eletrônica. Entretanto, pouco tempo depois, rompeu o dispositivo e fugiu. Utilizando nome falso, ele vivia em Copacabana.

O preso, que não teve a identidade e nem a facção a qual pertence revelados, foi conduzido ao sistema penitenciário do Rio de Janeiro, onde permanecerá à disposição da justiça.

A ação foi realizada de forma conjunta entre a Polícia Federal, Polícia Civil e Brigada Militar do Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro.