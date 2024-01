Agentes encontraram as drogas no bagageiro do veículo - Reprodução

Publicado 10/01/2024 12:47

Rio - Duas pessoas foram presas e uma adolescente apreendida por tráfico de drogas na madrugada desta quarta-feira (10) na Rodovia Presidente Dutra, na cidade do Rio. Com eles, foram apreendidos 21 quilos de maconha e 2 quilos de haxixe, divididos em 39 tabletes de drogas.

A apreensão ocorreu durante uma fiscalização de rotina na via. Agentes realizavam vistoria em diversos veículos quando perceberam o carro transitando pelo acostamento e com a luz no freio inoperante.

Durante revista, os policiais solicitaram a abertura do bagageiro, onde foram localizados os 39 tabletes envolvidos em filme plástico, contendo maconha e haxixe.

Dois homens e uma adolescente estavam no automóvel que saiu de São Paulo. A droga seria entregue para uma pessoa na passarela 10 da Avenida Brasil, no bairro Penha, na Zona Norte do Rio.

A ação faz parte da “Operação Palladium”, que reforça a equipe policial em pontos estratégicos com intuito de combater o roubo de cargas e crimes conexos no estado do Rio de Janeiro.

A ocorrência foi encaminhada para a Polícia Judiciária.