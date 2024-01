Droga estava dentro da bagagem levada pelo passageiro que veio de Manaus - Divulgação / Polícia Federal

Droga estava dentro da bagagem levada pelo passageiro que veio de ManausDivulgação / Polícia Federal

Publicado 10/01/2024 14:10 | Atualizado 10/01/2024 14:37

Rio - Um homem de 28 anos foi preso, na manhã desta quarta-feira (10), transportando 10kg de maconha no Aeroporto do Galeão, na Ilha do Governador, Zona Norte do Rio. A droga estava no interior da bagagem.

De acordo com a PF, o homem, que é natural de Manaus (AM), desembarcou de um voo que veio do Amazonas. A prisão em flagrante foi realizada durante fiscalização de rotina por agentes da delegacia especial da PF no aeroporto.

O homem foi encaminhado ao sistema prisional e responderá pelo crime de tráfico de drogas, que prevê uma pena de até 15 anos de reclusão.