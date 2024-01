Bolsas, carteira e alianças de ouro. - Divulgação/ PM

Publicado 10/01/2024 14:47

Cabo Frio - Quatro mulheres e um homem foram detidos sob suspeita de furto no Shopping de Cabo Frio, localizado na Avenida Henrique Terra. A ocorrência foi registrada na tarde desta terça-feira (9).

De acordo com a ocorrência, uma guarnição da Polícia Militar, durante operação integrada com a Civil, foi acionada por volta das 16h para verificar um crime de furto em uma joalheria.

No local, ainda conforme a ocorrência, as equipes auxiliaram os seguranças do shopping na captura das suspeitas, que foram encontradas com as bolsas, carteira e alianças de ouro.

Ainda no shopping, os policiais foram informados de que outro estabelecimento de roupas e eletrônicos também havia sido furtado, entretanto, inicialmente, os produtos não foram encontrados com as mulheres.

Posteriormente, os policiais abordaram um taxista que, conforme a PM, estaria auxiliando as suspeitas a fugirem com o material furtado. Dentro do veículo, a equipe encontrou os produtos que teriam sido furtados.

Todos os envolvidos foram detidos e encaminhados para a 126ª DP (Cabo Frio), onde permaneceram à disposição das autoridades.