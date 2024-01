Scretária de Saúde de Cabo Frio, RJ - Reprodução/ Internet

Scretária de Saúde de Cabo Frio, RJReprodução/ Internet

Publicado 05/01/2024 16:14

Cabo Frio - A Secretaria de Saúde de Cabo Frio enfrenta, desde as primeiras horas desta sexta-feira (5), uma falha no fornecimento de energia devido a uma pane em São Cristóvão.

Segundo relatos, a situação é agravada pela falta de manutenção nos três geradores da secretaria, todos inoperacionais devido à escassez de cabos.

A ausência de energia coloca em risco a conservação de vacinas, com relatos de freezers sem funcionar.

O Portal RC24h entrou em contato com a Prefeitura de Cabo Frio, que informou que o bairro São Cristóvão, onde está localizado o complexo de saúde, incluindo a sede administrativa da secretaria, está sem energia desde a manhã desta sexta-feira (5).

Apesar disso, as unidades de saúde estão funcionando normalmente por meio de geradores, e as câmaras de armazenamento das vacinas têm bateria com duração de 48 horas. A Secretaria de Saúde já abriu um protocolo para solucionar a situação junto à concessionária responsável pela distribuição de energia elétrica.

O Portal também entrou em contato com a Enel e aguarda posicionamento sobre o caso.