Publicado 03/01/2024 18:23

Cabo Frio -

Um grupo passou por um momento de pânico em Cabo Frio ao enfrentar supostos problemas técnicos em um brinquedo radical no parque de diversões montado próximo ao Canto do Forte. A ocorrência foi registrada nesta terça-feira (3) no Play City, deixando as pessoas de cabeça para baixo.



O incidente aconteceu em um brinquedo chamado “Evolution”, que consiste em uma estrutura metálica com gôndolas acopladas que giram em torno de um eixo central, simultaneamente fazendo movimentos de rotação vertical e horizontal.



Conforme relatos, em uma das movimentações, a estrutura teria travado, deixando um grupo preso e de cabeça para baixo durante algum tempo. O brinquedo teria retornado a funcionar apenas após um funcionário aparecer e supostamente mexer na máquina.



A motivação do incidente, no entanto, não foi divulgada. Também não há informações de feridos durante a ocorrência. Diante da situação, o Jornal O DIA entrou em contato com o parque de diversões, questionando quais providências foram tomadas e se foi prestado auxílio aos envolvidos.



Em resposta, foi dito que “não ocorreu nenhum acidente no parque”.



O Jornal O DIA também entrou em contato com o Corpo de Bombeiros e com a prefeitura, perguntando se o alvará de funcionamento do parque está em dia.



Em nota, os bombeiros destacaram que foi emitido um parecer favorável à autorização do evento temporário de público e que os representantes legais do parque se comprometeram a garantir o cumprimento das medidas de segurança e proteção contra riscos específicos.



Confira a nota na íntegra:



“O Corpo de Bombeiros RJ emitiu parecer favorável à autorização do evento temporário de reunião de público, após o cumprimento de exigências técnicas e documentais e de fiscalização realizada no local por meio de vistoria conduzida pelo quartel de Cabo Frio (18° GBM). Vale ressaltar que os representantes legais se comprometem a garantir o cumprimento das medidas de segurança e proteção contra riscos específicos”.



A prefeitura de Cabo Frio ainda não se pronunciou sobre o caso.