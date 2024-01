126ª DP - Divulgação/PM

126ª DPDivulgação/PM

Publicado 02/01/2024 14:55

Cabo Frio -

Um homem foi preso por violência doméstica contra a ex-companheira no bairro Vila Nova, em Cabo Frio na segunda-feira (1).



Segundo a Polícia Militar, a vítima, de 36 anos, informou que foi agredida pelo ex-marido, J.C.D.S.S., de 38 anos, na parte da manhã. Ela também contou que foi ameaçada por ele três vezes no trabalho.



Ainda de acordo com a polícia, a mulher já havia registrado duas ocorrências de violência doméstica contra o ex-companheiro no mesmo dia. Na segunda ocorrência, a mulher informou que o homem teria a ameaçado com uma faca.



A guarnição conseguiu localizar o acusado próximo ao trabalho da vítima. Ele foi preso em flagrante e conduzido à Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM).



A vítima foi encaminhada ao Instituto Médico Legal (IML) para exame de corpo de delito.