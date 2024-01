Priasa das Dunas, Cabo Frio - Divulgação/PM

Priasa das Dunas, Cabo Frio Divulgação/PM

Publicado 02/01/2024 12:12

Cabo Frio - Um homem de 34 anos, identificado como B. R. C., foi preso enquanto curtia a Praia das Dunas, em Cabo Frio, neste sábado (30). Ele era considerado foragido da justiça por roubo majorado.

De acordo com a ocorrência, policiais militares que estavam atuando nas motopatrulhas e quadriciclos, ao serem informados pelo AIB do BOPE sobre a localização do elemento, o encontraram sob um guarda-sol aproveitando a praia.

Após abordagem, o criminoso foi identificado e encaminhado para a 126ª DP (Cabo Frio), onde foi constatada sua verdadeira identidade e histórico criminal. De acordo com a Polícia Militar, o elemento, que estava foragido por roubo majorado, possui dez passagens por roubo, duas lesão corporal e uma por associação criminosa.

Na delegacia, B. R. C. ficou detido e aguardando a transferência para o sistema prisional.