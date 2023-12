Montagem do palco na Praia do Forte - Divulgação

Montagem do palco na Praia do Forte Divulgação

Publicado 27/12/2023 18:07 | Atualizado 27/12/2023 18:41

Cabo Frio -

Faltando apenas três dias para começar, a festa de Réveillon em Cabo Frio, que teria início no sábado (30), corre risco de ser cancelada. A informação vem dos próprios fornecedores da estrutura do evento.Empresas que prestam serviços de som, palco, iluminação, geradores, entre outros, estão com medo de fornecer o material e não receberem depois. Sem licitação, com contratos fechados em cima da hora, eles querem uma parte do pagamento, pelo menos, como garantia.“Não tem fornecedores. Todos querem um sinal. Está todo mundo com medo de trabalhar e não receber”, disse um dos empresários que preferiu não se identificar.Com isso, os shows do Grupo Clareou, do Jota Quest, da cantora Paula Fernandes e do Grupo Imaginasamba , que aconteceriam na Praia do Forte e no Pontal de Santo Antônio, em Tamoios, correm risco de serem cancelados.Destaca-se que em todas as cidades vizinhas como Iguaba Grande, São Pedro e Arraial do Cabo as estruturas já foram montadas, mas quem passa pela Praia do Forte não vê nem sinal do palco. Isso tem causado preocupação e questionamentos entre os moradores e turistas. Vale lembrar também, que no ano passado, o palco começou a ser montado no dia 27 de dezembro.