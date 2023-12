Rodoviária de Cabo Frio - Divulgação

Rodoviária de Cabo Frio Divulgação

Publicado 27/12/2023 16:50

Cabo Frio -

Em Cabo Frio, a chegada do Verão traz consigo a alta temporada e, consequentemente, uma grande quantidade de turistas. Neste ano, é esperado cerca de 1,8 milhão de público flutuante. A maioria dessas pessoas chega pelo Terminal Rodoviário Aléxis Novellino. O problema é que, segundo denúncias, o local e os arredores encontram-se em estado de abandono, situação que estaria provocando perigo e, futuramente, poderia afastar e, até mesmo, diminuir o número de viajantes.



O Jornal O DIA foi até o local e constatou desde problemas estruturais até a presença constante de pessoas em situação de rua, fatos que, conforme relatos, estariam gerando insegurança, prejuízo e desconforto aos turistas, moradores e, até mesmo, comerciantes. As denúncias se estendem à praça adjacente à rodoviária.

Rodoviária de Cabo Frio Divulgação

Rodoviária de Cabo Frio Divulgação



“O povo que vem de fora, chega neste local aqui e se depara com uma situação dessa aqui, nesse estado que está agora. Não é muita coisa, (precisa de) pelo menos uma manutenção básica, né? (…) (Como) troca de pedras, poda de árvores e melhoria na iluminação. (…) (Além disso), a guarda e a Polícia Militar poderiam estar mais presentes aqui, onde passa a maioria das pessoas”, explicou, destacando que os problemas de insegurança acontecem principalmente à noite. Em relação à estrutura dos arredores do terminal rodoviário, o chão está esburacado, com pedras de basalto quebradas e falta de iluminação nos postes públicos, o que, conforme comerciantes, agrava a falta de segurança no local. O sapateiro Matheus José Pesenha, que atua na praça adjacente, afirma que este fator afasta as pessoas da localidade.“O povo que vem de fora, chega neste local aqui e se depara com uma situação dessa aqui, nesse estado que está agora. Não é muita coisa, (precisa de) pelo menos uma manutenção básica, né? (…) (Como) troca de pedras, poda de árvores e melhoria na iluminação. (…) (Além disso), a guarda e a Polícia Militar poderiam estar mais presentes aqui, onde passa a maioria das pessoas”, explicou, destacando que os problemas de insegurança acontecem principalmente à noite.

Rodoviária de Cabo Frio Divulgação

Inclusive, o problema não é atual. Em julho deste ano, durante uma cobertura na praça para relatar o mesmo problema, a equipe do O DIA sofreu um clima de intimidação por parte de pessoas em situação de rua, que tentaram impedir a gravação. A situação se agravou com relatos de ameaças verbais direcionadas ao jornalista presente. Vale salientar que, na rodoviária, existe um posto 24 horas da Guarda Civil Municipal. Ademais, outras questões levantadas pela população foram o lixo acumulado e fedor de urina e fezes.



Além disso, ainda conforme as denúncias, problemas parecidos são identificados no terminal rodoviário, como: áreas de estacionamento com paralelepípedos desorganizados; paredes marcadas por urina; pichações; lixo acumulado; entre outros.

Rodoviária de Cabo Frio Divulgação

Rodoviária de Cabo Frio Divulgação Diante dos fatos, o Jornal O DIA entrou em contato com a prefeitura de Cabo Frio, questionando sobre a manutenção da rodoviária e suas intermediações. Em resposta, o município destacou que a administração e manutenção do local são atribuições do Estado.



Quanto à praça próxima à rodoviária, apesar da aparência pública, trata-se de um espaço privado, não estando sob gerência municipal. A prefeitura informou que há um ponto da Guarda Municipal na rodoviária que opera 24 horas, contribuindo para a segurança da área.



Sobre as denúncias em relação à insegurança no lugar, a prefeitura destacou que entrará em contato com a assistência social para verificar ações da Proteção Especial voltadas para esse grupo.



O O DIA também entrou em contato com o Estado, questionando quais medidas serão tomadas para que as denúncias levantadas pela população sejam resolvidas, mas não obteve retorno até o fechamento da reportagem.

Confira a reportagem: