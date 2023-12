Cantores do Réveillon - Divulgação

Publicado 22/12/2023 18:09

Cabo Frio -

O Réveillon em Cabo Frio será animado com shows de samba, pop rock, sertanejo e gospel. O município conta com uma programação repleta de apresentações musicais nos dias 30 e 31 de dezembro, e 1º de janeiro, na Praia do Forte e no Pontal de Santo Antônio, em Tamoios.



Iniciando a festa, no sábado (30), na Praia do Forte, sobe ao palco, às 23h, o Grupo Clareou, que promete animar o público com muito samba e pagode. Em Tamoios, no mesmo horário, o show será com os veteranos do Jota Quest, que vão fazer a galera vibrar com muito pop rock.



Já no domingo (31), a virada do ano na Praia do Forte, vai ser com a cantora Paula Fernandes, que promete colocar o público para dançar muito sertanejo. Em Tamoios, a chegada de 2024 será celebrada com o Grupo Imaginasamba.

