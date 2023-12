Operação de retirada de barricada - Divulgação/GAT

Operação de retirada de barricadaDivulgação/GAT

Publicado 21/12/2023 18:46

Cabo Frio -

Nesta quinta-feira (21), uma operação coordenada de retirada de barricadas foi realizada em bairros de Cabo Frio. A ação, envolvendo a Equipe de Demolição do 4° CPA e o 25º BPM, focou em desobstruir pontos de barricadas.



A operação, realizada entre 7h30 e 12h58, retirou, ao todo, 26 estruturas dos bairros Manoel Corrêa, Boca do Mato, Rainha da Sucata, Monte Alegre, Buraco do Boi e Porto do Carro.



As barricadas, muitas vezes utilizadas para controlar o acesso e o movimento por criminosos, apresentam grandes prejuízos à população. Além de limitar a mobilidade, tais estruturas podem retardar serviços de emergência, como atendimentos médicos e operações policiais, colocando em risco a segurança e o bem-estar dos moradores.



Ninguém foi preso durante a ação.