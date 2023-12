pistola 9mm Canik com a numeração suprimida e um carregador com 11 munições, para pronto uso, um saco com 23 pinos de pó branco e R$ 40,00 e um aparelho de telefone celular em péssimo estado de conservação. Após busca pelo terreno, foi localizada, próximo a uma casa, uma sacola contendo 159 buchas de erva seca picada, 190 pinos de pó branco além de um rádio transmissor. - Divulgação/ PM

pistola 9mm Canik com a numeração suprimida e um carregador com 11 munições, para pronto uso, um saco com 23 pinos de pó branco e R$ 40,00 e um aparelho de telefone celular em péssimo estado de conservação. Após busca pelo terreno, foi localizada, próximo a uma casa, uma sacola contendo 159 buchas de erva seca picada, 190 pinos de pó branco além de um rádio transmissor.Divulgação/ PM

Publicado 20/12/2023 16:29

Cabo Frio - Dois jovens de 18 anos, foram presos em flagrante na tarde de terça-feira (19), em Cabo Frio, por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo.

A prisão ocorreu durante uma ação do Grupamento de Ações Táticas (GAT) da Polícia Militar, em cumprimento à Operação Paz. Os policiais receberam uma denúncia anônima de que um dos gerentes do tráfico de drogas da Comunidade Boca do Mato estaria escondido na Rua 2, no início da rua do lado esquerdo.

No local, os policiais apreenderam uma pistola 9mm Canik com a numeração suprimida e um carregador com 11 munições, para pronto uso, um saco com 23 pinos de pó branco e R$ 40,00 e um aparelho de telefone celular em péssimo estado de conservação. Após busca pelo terreno, foi localizada, próximo a uma casa, uma sacola contendo 159 buchas de erva seca picada, 190 pinos de pó branco além de um rádio transmissor.

Os suspeitos foram encaminhados à 126ª Delegacia Policial, em Cabo Frio, onde foram autuados em flagrante delito por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo. Um deles já tinha anotação criminal por tráfico de drogas. Eles permanecem presos à disposição da Justiça.