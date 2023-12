A ação teve como propósito cumprir mandado de prisão e apreender arma de fogo em posse do foragido, que eventualmente poderia utilizá-la para a prática de novos crimes - Divulgação

A ação teve como propósito cumprir mandado de prisão e apreender arma de fogo em posse do foragido, que eventualmente poderia utilizá-la para a prática de novos crimesDivulgação

Publicado 19/12/2023 20:12

Nesta terça-feira (19), a Polícia Federal prendeu um homem acusado de ser integrante de uma associação criminosa armada voltada para a prática de crimes de extorsão, roubo e extorsão mediante sequestro, cobranças de dívidas a juros extorsivos e com métodos de cobrança violentos em Cabo Frio.

A ação, coordenada por policiais da DELEPAT/FICCO, teve como propósito cumprir mandado de prisão e apreender arma de fogo em posse do foragido, que eventualmente poderia utilizá-la para a prática de novos crimes.

A FICCO/RJ, Força Integrada de Combate ao Crime Organizado, é uma força-tarefa composta pela Polícia Federal, Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro e Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro e tem por objetivo realizar uma atuação conjunta e integrada no enfrentamento à criminalidade organizada no estado do Rio de Janeiro.