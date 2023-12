12 pedaços de maconha - Divulgação/ PM

Publicado 18/12/2023 17:02

Cabo Frio - Um homem de 24 anos foi autuado por incitação ao crime e uso de drogas na tarde deste sábado (16), no bairro Unamar, em Tamoios, segundo distrito de Cabo Frio.



Com informações de que um grupo de pessoas estava planejando realizar atos de violência, como incêndios e bloqueios de vias, a Polícia Militar reforçou o patrulhamento na localidade e, com isso, conseguiram abordar um homem que estava com uma camisa amarrada na cabeça, escondendo o rosto.



Questionado sobre a participação nos protestos, o elemento confessou que estava ajudando a organizar as ações.



Ainda segundo a Polícia Militar, o homem também confessou ser usuário de drogas e que tinha 12 pedaços de maconha na própria residência. Com a autorização dos familiares, os policiais apreenderam a droga.



O homem foi preso em flagrante e encaminhado à 126ª Delegacia Policial, onde foi autuado por posse e uso de drogas e por incitação ao crime.