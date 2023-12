O prejuízo estimado foi de cerca de R$ 10 mil. - Reprodução/ RC24h

Publicado 15/12/2023 13:54

Cabo Frio - Um elemento foi flagrado furtando itens no Mercado Tropical, que fica no bairro São Cristóvão, em Cabo Frio, na madrugada desta quinta-feira (14).

A ação foi registrada pelas câmeras de segurança do local. Nas imagens é possível ver a tranquilidade do criminoso durante a ação. De acordo com a direção do estabelecimento, ele entrou por uma parede lateral, arrombou portas até chegar à sala da tesouraria, onde pegou dinheiro de troco, aparelhos celulares e outros objetos. O prejuízo estimado foi de cerca de R$ 10 mil.

O registro do crime foi feito na 126ªDP, mas por enquanto, ninguém foi preso. A polícia pede ajuda para encontrar o acusado.